Tudor reclama espressamente Boga in Francia: ecco la proposta per l’obiettivo della Fiorentina

Un obiettivo per l’attacco si allontana dal campionato italiano. Nelle ultime settimane, era uscito il nome di Jeremie Boga per l’esterno offensivo della squadra di Italiano, ma l’ivoriano potrebbe presto lasciare la Serie A. Sulle sue tracce, secondo quanto raccolto da Il Giorno, ci sarebbe il Marsiglia di Igor Tudor, vecchia conoscenza del nostro campionato che vorrebbe assicurarsi il giocatore dell’Atalanta.

Il club francese, su precisa richiesta del tecnico croato, sta trattando con la Dea e ha messo sul piatto una potenziale proposta da 13-14 milioni. Ancora la distanza è ampia ma non incolmabile visto che Percassi chiede una cifra non inferiore ai 18 milioni. Da capire se la trattativa andrà in porto e quale sarà la scelta della società di Commisso: partecipare all’asta oppure virare su profili low cost?