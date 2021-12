Turnover sì, ma con moderazione. Pulgar da rilanciare, qualche cambiamento dietro e a centrocampo. Kokorin sì, ma…

Turnover sì, ma con moderazione. La Fiorentina, che mercoledì sarà impegnata in Coppa Italia, cambierà la sua pelle ma non di molto.

Un giocatore da rilanciare è Pulgar a centrocampo, così come una chance potrebbe averla, sempre in linea mediana, Maleh, andato a segno nelle ultime due gare dei viola. Dietro c’è Venuti che dovrebbe prendere il posto di Odriozola, mentre Terzic potrebbe sostituire Biraghi.

E Kokorin? Se fino a qualche giorno fa si poteva anche ipotizzare un suo utilizzo addirittura da titolare, sentendo le parole di Italiano dopo la gara contro la Salernitana, si è capito che questa eventualità non è così probabile. Del resto Vlahovic è un vero e proprio fattore per la squadra e la società ci tiene ad andare avanti nella competizione. Spazio per il russo a partita in corso, specialmente se il risultato risultasse acquisito in anticipo.