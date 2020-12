Tutta la felicità di Prandelli una volta appresa la notizia. Un segnale d’inversione di marcia anche per la squadra

La Fiorentina ritrova Cesare Prandelli. Il colpo di scena arriva in serata, all’improvviso, ed è un’ottima notizia. L’allenatore da questa mattina torna a guidare la formazione viola al centro sportivo. E così Prandelli, negativo al virus, può riappropriarsi della squadra e del suo lavoro a cominciare da oggi. Appena saputa la notizia, il tecnico felicissimo, ha iniziato ad assaporare nuovamente il campo con la voglia di ribaltare risultati, prestazioni e stagione a cominciare dalla sfida contro il Genoa. E le buone notizie non sono finite perché la negatività di Prandelli comporta altre conseguenze che possono far respirare la squadra, e potrebbe anche essere un primo segnale che la tendenza è cambiata e una spinta mentale importante per ripartire, anche a livello psicologico per tutti i giocatori. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

