Tutta la rabbia di Vlahovic ad ogni errore. Il viatico per rimanere sulla giusta strada

Era soltanto un’amichevole quella di ieri, ma il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ci teneva lo stesso a mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

A dimostrarlo ci sono tutte le sue reazioni dopo gli errori commessi. Specialmente quando, al termine di un’azione personale, dopo aver saltato il portiere, ha messo il pallone sull’esterno della rete. Rabbia anche per la bandierina del guardalinee alzata quando era già pronto ad esultare.

Il serbo non si accontenta di certo di quanto fatto la scorsa stagione. Lo raccontano un po’ tutti di quanto impegno ci metta in allenamento e lo vediamo anche durante le sedute della squadra. E sicuramente questo è un buon viatico per rimanere sulla giusta strada e mettere la rabbia per qualche errore da parte.