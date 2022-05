Tutte le combinazioni per l’Europa: la Fiorentina potrebbe festeggiare già lunedì

L’edizione odierna de La Nazione si concentra su tutte le combinazioni per la lotta all’Europa, che riguarda da vicino anche alla Fiorentina. Detto delle possibilità che si aprirebbero in caso di vittoria della Conference League da parte della Roma (LEGGI QUI), in tutti i casi è l’ottavo posto in classifica che escluderebbe i ragazzi di Vincenzo Italiano.

In caso di arrivo a pari punti, la Fiorentina sarebbe in vantaggio soltanto con l’Atalanta visto che la Roma è avanti nella differenza reti e la Lazio negli scontri diretti. C’è però una combinazione che permetterebbe alla Viola di festeggiare l’Europa già lunedì: il Milan batte i nerazzurri a San Siro e il giorno dopo la Fiorentina espugna Marassi. In virtù degli scontri diretti a favore, questa combinazione di risultati darebbe a Biraghi e compagni la certezza dell’Europa già a novanta minuti dalla fine.