Tutte le sfide più importanti la Fiorentina le gioca in trasferta all’andata. Il regalo di Natale è…la Juventus. Ecco quando ci saranno i match con le big

Quando ci saranno gli altri big match per la Fiorentina? Scorrendo il calendario della prossima Serie A, dopo la sfida con l’Inter alla seconda, troviamo alla sesta la difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma e siamo ad inizio novembre. A fine novembre invece (nona giornata) altro viaggio a San Siro, stavolta però contro il Milan dell’ex Pioli. E la Juventus? Ancora una volta fuori casa all’andata, i viola andranno allo Stadium poco prima di Natale, nell’ultimo turno prima delle festività. Prima della fine del girone d’andata altri viaggi a Roma contro la Lazio (alla 14esima giornata) e a Napoli contro gli azzurri (alla 18esima). La prima parte della stagione si chiuderà in casa con il Crotone: va da sé che la conclusione del campionato sarà in Calabria.

Il match interno contro la Juventus è previsto nel weekend del 25 aprile 2021.