Tutte le strade portano a… Nico Gonzalez. Ma Italiano è tentato anche dalla ‘spremitura’ di Callejon

La panchina cautelativa di martedì dovrebbe essere uno di quei segnali atti a indicare che per rivedere Nico Gonzalez dal primo minuto sembra giunta ormai l’ora: l’argentino manca dall’undici di partenza dal 24 ottobre, quando la Fiorentina schiantò il Cagliari per 3-0, anche con un suo gol. Non è al 100% ma dovrebbe avere un livello di condizione in grado di concedergli una buona fetta del match, come sottolinea La Nazione.

La tentazione di Italiano è quella di riproporlo con il solito Callejon, che sarebbe alla terza di fila da titolare in otto giorni ma le parole del tecnico di ieri lasciano spazio a pochi dubbi sulla sua considerazione dello spagnolo.