Tutti d’accordo: senza il “Casemiro del Marocco” il miracolo non sarebbe stato possibile. E la Fiorentina gongola

Si sprecano naturalmente anche oggi gli elogi e le esaltazioni per Sofyan Amrabat e per il Marocco in generale, che ha eliminato anche il Portogallo dopo la Spagna, portando per la prima volta nella storia l’Africa tra le prime 4 di un Mondiale. Giudizi super positivi per tutti i protagonisti e anche per il mediano della Fiorentina, che si prende 7,5 più o meno da tutti: schermo vero e guida per i compagni nella faticosissima opera di distruzione della nazionale marocchina. Questo infatti il merito principale degli uomini del ct Regragui, che di spettacolo ne offrono poco ma riescono sempre a imbrigliare avversari più quotati. La Gazzetta dello Sport, nelle pagelle di Fabio Licari, scrive addirittura che “… Ounahi non si sarebbe potuto permettere le sue meraviglie senza… Casemiro alle sue spalle. Al centro di tutto”. Un paragone da prendere con le molle e che in ogni caso fa gongolare la Fiorentina, sia tecnicamente che economicamente.