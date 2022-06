Tutti i dubbi di Martinez Quarta

Più spazio per tornare ad essere tra i protagonisti. Se la Fiorentina decidesse di cedere Nikola Milenkovic, Lucas Martinez Quarta sarebbe pronto a prendere il posto del serbo. Queste sarebbero le sue aspettative, dopo un anno in cui non è stato molto impegnato da Vincenzo Italiano.

L’innesto di un nuovo centrale potrebbe, viceversa, indurlo a valutare nuove avventure. Del resto questo è un anno importante per molti calciatori, perché ci sono i Mondiali in Qatar e Quarta avrebbe bisogno di mettersi in mostra, anche per essere convocato per questa kermesse. La notizia viene riportata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.