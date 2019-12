“Tutti mi chiedono, tutti mi cercano”: la strana storia di Pedro

“Tutti mi chiedono, tutti mi cercano”, lo musicava Gioachino Rossini ne Il Barbiere di Siviglia e la stessa frase potrebbe esser stata detta da Pedro. L’attaccante brasiliano della Fiorentina, infatti, dopo una prima parte di campionato passata per di più in panchina potrebbe cercare fortuna altrove.

Arrivato dal Fluminense raccomandato dai più grandi esperti di calcio brasiliano ed internazionale, il giovane non solo non ha giocato in viola ma ha anche perso la maglia della Nazionale.

La Fiorentina, ovviamente, non vuol regalare il giocatore a nessuna delle sue rivali e potrebbe negoziarne il trasferimento solo dopo aver trovato una soluzione per il proprio attacco.

Infatti, due giovani, ovvero Pedro e Vlahovic non fanno per l’attacco della Fiorentina 2020. Servono esperienza e goal, ed i due, per il momento non ne hanno forniti.

In Brasile tutti chiedono di Pedro, dal Gremio (che lo vorrebbe inserire in uno scambio con Kannemann) al Flamengo. Tutti su Pedro, anche se in Italia ha giocato poco.