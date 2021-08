Tutti pazzi per Vlahovic. Callegari: “Il serbo erede ideale di Lukaku. Va gestito e fatto migliorare con pazienza, ma può crescere di valore e quindi dare sostenibilità futura all’Inter”

La vicenda legata al futuro di Lukaku ha letteralmente fatto esplodere il mercato degli attaccanti. Il gigante belga sembra esser sempre più vicino al Chelsea, con l’Inter che chiaramente dovrà rimpiazzare il suo bomber. Per tanti il sostituto ideale sarebbe Vlahovic, ma la Fiorentina difficilmente lo libererà in questa sessione di calciomercato.

Il giornalista Massimo Callegari, attraverso il suo profilo Facebook, ha espresso la sua sul conto dell’attaccante serbo:

“Comprendo che quella di Lukaku sarebbe una cessione difficile da accettare per i tifosi. Ma 130 milioni di €, se il Chelsea arrivasse a offrirli, in questo contesto economico generale e specifico del club non si possono rifiutare. E una parte va reinvestita bene. Vlahovic (per me) potrebbe essere un erede ideale: ha 21 anni, doti tecniche e fisiche, è bravo coi piedi e di testa, ha personalità, gioca da solo o con altro attaccante. Va gestito e fatto migliorare con pazienza ma può (deve) crescere di valore e quindi dare sostenibilità futura all’Inter. Perché nel calcio di oggi spesso, purtroppo, arrivano prima le esigenze economiche di quelle tecniche