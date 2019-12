Tutti su Pedro. Ma saranno i primi allenamenti a dettare la linea da seguire

Tutti su Pedro. Lo cercano in Brasile – il Flamengo è pronto a versare liquidità – e pure in Europa, dove il ragazzo sogna di restare, dallo Sporting Braga allo Sporting Lisbona senza dimenticare CSKA e Schalke 04. Saranno i primi allenamenti a dettare la linea da seguire, anche se dietro l’angolo c’è sempre il rischio della possibile chiamata da parte della Nazionale in vista del torneo pre-olimpico, in programma dal 18 gennaio al 9 febbraio prossimo. Sono state appena 4, fino ad oggi, le presenze in Serie A sommate, per un totale di 59 minuti giocati: ha fatto il suo debutto a Parma, trovando l’ultima partecipazione nella coda della gara contro la Roma, quella che è costata il posto all’allenatore campano. Di certo, non basta. Nè al giocatore né alla Fiorentina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.