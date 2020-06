Tutti vogliono Milenkovic

Il Paris Saint Germain spinge per Nikola Milenkovic. Dopo l’indiscrezione lanciata da Tuttosport nei giorni scorsi, il Paris Saint Germain starebbe cercando con forza due sostituti per Thiago Silva e Kouassi entrambi in partenza. I primi nomi sui taccuini della dirigenza parigina sono proprio quelli di Milenkovic e Koulibaly del Napoli.

Il giovane serbo, al momento, è richiesto anche da altre parti ma l’intenzione della Fiorentina è quello di tenere uno dei giocatori chiave per la difesa. Il suo costo, sicuramente, sarà molto elevato rispetto ai cinque milioni spesi dalla società viola. Vedremo come Milenkovic tornerà in campo, ma sicuramente avrà voglia di lottare come sempre col viola indosso.