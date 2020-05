Tutto fatto per Badelj: La prossima destinazione del regista croato. Ecco quanto incasserà la Lazio

Tornerà per andarsene. Come riporta il Corriere dello Sport, Milan Badelj non sarà riscattato dalla Fiorentina e viaggerà con destinazione Russia appena la stagione sarà conclusa. Il prestito firmato ad agosto prevedeva un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni, non sarà utilizzato dai viola. Badelj sarà ceduto dai biancocelesti alla Lokomotiv Mosca, le indiscrezioni rimbalzate dal portale Metaratings hanno trovato conferme. Se tutto filerà liscio la Lazio incasserà 3,5 milioni per il cartellino del croato, arrivato a Roma nell’estate 2018, ceduto un anno dopo. Nelle prossime settimane si definirà la modalità di trasferimento: titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto, in ogni caso è prevista una cessione senza possibilità di rientro.