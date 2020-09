Tutto fatto tra la Fiorentina e Biraghi, il rinnovo si farà: I dettagli dell’accordo

Adesso è solo questione di trovare il giorno giusto per mettere le firme in calce al contratto, ma sul buon esito della trattativa per il rinnovo di Cristiano Biraghi, con conseguente adeguamento economico e permanenza in viola, non ci sono più dubbi: è questo l’esito dell’incontro andato in scena ieri pomeriggio tra Pradè e Barone da una parte e Mario Giuffredi, procuratore dell’esterno sinistro, dall’altra, a cui si è aggiunto poi anche il presidente Commisso che ha voluto essere messo al corrente di persona della situazione facendo la conoscenza dell’agente di Biraghi. E alle 18,30, al termine del nuovo colloquio – il primo si era svolto il 2 settembre – è stato messo il sigillo al ritorno a Firenze del mancino gradito a Iachini, che così può contare su un Nazionale azzurro, protagonista in ben 37 partite con la maglia dell’Inter nell’ultima stagione tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Rimangono le firme, che è ben più di un atto formale, però l’intesa ormai raggiunta toglie qualsiasi altro significato all’appuntamento solo da fissare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

