Tutto fermo per Boateng: potrebbe restare a Firenze. Rientrerà nei piani di Iachini?

Se alcune trattative in uscita si sono già concretizzate in uscita (Terzic e Zurkowski ndr), la Fiorentina sta trovando alcune difficoltà nella cessione di Kevin Prince Boateng. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il futuro del giocatore passato dal Besiktas dopo una breve e poco felice esperienza viola, resterà per il momento un giocatore della Fiorentina.

Non è da escludere che possa diventare un Thereau 2.0 con il giocatore che resterà viola, al momento tutto è fermo. A Rimini, però, c’è l’intero entourage del giocatore pronto a trovare la sistemazione giusta per piazzare l’ex Milan.