Tutto pronto intanto per il Flamengo: Paulo Sousa è pronto a diventare il nuovo allenatore di Pedro

Da un continente all’altro, è proprio il caso di dirlo, perché la carriera di Paulo Sousa si sta sviluppando un po’ ovunque: dopo l’Europa da cui era partito, passando anche da Firenze, l’avventura in Cina, il ritorno da ct della Polonia e ora sembra tutto apparecchiato per il suo sbarco in Sudamerica: lo attende il Flamengo. Il tecnico portoghese era nel casting del club brasiliano e secondo Record, testata portoghese, la scelta è stata ormai presa e a breve sarebbe atteso anche l’annuncio ufficiale. Sousa diventerà dunque allenatore anche di Pedro, l’attaccante che per 5 mesi fu anche numero 9 della Fiorentina, di fatto il primo numero 9 dell’era Commisso.