Tutto pronto per la “calda” accoglienza a Italiano ma a La Spezia c’è paura per i tifosi viola nel settore misto

Il settore ospiti del ‘Picco’ già esaurito da tempo, quelli dei tifosi spezzini anche o quasi: dalla Liguria emerge tutta la voglia possibile di accogliere “calorosamente” Vincenzo Italiano al suo secondo ritorno da ex, dopo il trattamento non proprio privilegiato del febbraio scorso. Il clima a La Spezia sarà caldo insomma domani alle 15: c’è esigenza massima di punti per Fiorentina e Spezia e ci sono anche le questioni extra campo. Oltre ad un settore cosiddetto “misto”, quello della gradinata, dove non sono state poste limitazioni all’acquisto di tagliando, a differenza della scorsa stagione: dalla Liguria qualche timore trapela dopo i fatti del ‘Franchi’ di sabato scorso, con la Maratona trasformata impropriamente in settore misto dalla mancata regolamentazione nell’acquisto dei biglietti.