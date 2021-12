Tutto pronto per la Coppa Italia, ma attenzione a sottovalutare il Benevento. Ecco come sta la squadra di Caserta

Tutto pronto, o quasi, per la sfida di stasera tra Fiorentina e Benevento. Al Franchi i viola ospitano i sanniti che, nonostante militino nella serie cadetta, sono una squadra da temere, che in Serie B sta percorrendo un ottimo cammino. Gli uomini di mister Caserta infatti occupano il quarto posto in classifica con 33 punti, al pari del Lecce terzo in graduatoria e del Monza (quinto) alle loro spalle.

I campani vengono da quattro vittorie consecutive in campionato. L’ultimo successo risale alla gara vinta contro la Ternana di Lucarelli venerdì scorso. La doppietta firmata Lapadula ha permesso ai giallorossi di imporsi in trasferta per 2 a 0. L’ex attaccante del Milan rappresenta l’uomo più pericoloso che la difesa gigliata dovrà arginare. Il peruviano infatti guida la classifica marcatori del campionato di Serie B con 10 reti messe a segno sin qui. L’ultima sconfitta del Benevento invece risale allo scorso 21 novembre, avvenuta per mano della capolista Pisa.