Tutto pronto per la partita d’addio al calcio di Mutu. In campo per l’occasione tanti ex viola guidati da Prandelli

Ci saranno tanti ex giocatori della Fiorentina oggi a Cluji per la partita d’addio al calcio dell’ex attaccante gigliato Adrian Mutu. Si sfideranno per l’occasione una selezione della nazionale rumena e una squadra di World Stars. Quest’ultima sarà costituita da ex giocatori viola e compagni del fenomeno, tra cui Frey, Avramov, Ujfalusi, Dainelli, Gamberini, Gobbi, Jorgensen, Montolivo, Blasi, Semioli, Donadel, Gilardino e Toni.

A guidarli in panchina ci sarà ovviamente un tecnico che tutti conoscono molto bene e con il quale hanno condiviso l’esperienza in riva all’Arno, ovvero Cesare Prandelli.