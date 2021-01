Tutto pronto per la prima uscita della Fiorentina: Saponara se ne va allo Spezia

L’esigenza di sfoltire e alleggerire la rosa la fa da padrona in casa Fiorentina e infatti sembra tutto pronto per la prima uscita dalla rosa della squadra di Prandelli: il protagonista è Riccardo Saponara, ormai ad un passo dallo Spezia di Italiano. Secondo Sky Sport infatti, il centrocampista dovrebbe andare in prestito secco in Liguria, ripetendo così il trend delle sue ultime stagioni.

