Tutto troppo facile per Mourinho: la Roma raggiunge le semifinali di Conference League grazie a uno scatenato Zaniolo. Continua il percorso dell’unica italiana rimasta in Europa

La Roma di Josè Mourinho affrontava il Bodo Glimt, formazione norvegese, nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. All’Olimpico si ripartiva dal 2-1 dell’andata in cui i giallorossi erano stati sconfitti negli ultimi minuti di gioco.

La gara si è sbloccata subito, in positivo, per i giallorossi. Al 5′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cristante ha sfiorato la palla che è stata respinta dal portiere dei norvegesi sui piedi di Tammy Abraham, che ha ribadito in porta. Per l’inglese è il sesto gol in questa competizione e continua a rivelarsi il punto di riferimento per eccellenza dell’attacco di Mourinho. Dopo meno di una ventina di minuti, i padroni di casa avevano già raddoppiato: dopo una bellissima azione giocata tutta di prima tra il centrocampo della Roma, Lorenzo Pellegrini ha imbucato Nicolò Zaniolo che ha battuto facilmente il portiere. 5 minuti dopo l’ex giocatore delle giovanili della Fiorentina ha siglato anche la terza rete. Da un calcio d’angolo per il Bodo è ripartito velocissimo il 2002 Zalewski che ha servito Zaniolo che con un dolcissimo tocco sotto ha esulo l’intervento del portiere. Nella ripresa, il copione non è cambiato. Anzi, è ripartito nel segno di Zaniolo, che dopo pochi minuti ha trovato la tripletta con un sinistro potente al sette. La partita da quel momento si è virtualmente chiusa con i padroni di casa che hanno gestito agilmente il largo vantaggio.

La Roma quindi continua il proprio percorso europeo che adesso entra nelle fasi cruciali: in semifinale ad attenderla ci sarà il Leicester di Brendan Rodgers. Intanto, però ci sarà da chiedersi se il proseguo della squadra di Mourinho in Conference le porterà via delle energie per il campionato e soprattutto per la lotta con la Fiorentina.