Su Tuttosport si parla con una certa insistenza di mercato e dell’insistenza nerazzurra su Federico Chiesa, con il titolo a pagina 21: “Inter: poker per Chiesa. Ai viola non solo Dalbert” e in sommario: “Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti gli altri nomi per arrivare ai 60 milioni chiesti dalla Fiorentina per l’attaccante”. Di spalla: “A Commisso piace anche Vanheusden”.