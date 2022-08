Twente-Fiorentina e l’assalto dei bagarini: il club olandese minaccia di bloccare i biglietti

Al De Grolsch Veste di Enschede sarà tutto esaurito giovedì sera per il ritorno dei playoff di Conference League tra Twente e Fiorentina. 22mila biglietti erano già stati venduti con la prelazione negli scorsi giorni, mentre la vendita libera è cominciata poche ore fa e durata un niente. I tifosi olandesi, infatti, si sono riversati sul web per cercare di comprare i biglietti rimanenti per la gara, circa 5mila, che sono spariti nel giro di pochi minuti.

Non solo tifosi, ma anche, purtroppo bagarini. Molti dei tagliandi per Twente-Fiorentina, si trovano infatti disponibili su piattaforme non ufficiali a prezzi molto più elevati. Con un tweet il club olandese ha invitato i propri sostenitori a non comprare questi biglietti, che potrebbero essere bloccati. Tutto esaurito o meno, l’atmosfera sarà incandescente.