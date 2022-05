L’Under 15 della Fiorentina non smette di stupire. I ragazzi guidati da mister Magera oggi hanno battuto al Bozzi il Torino per 4-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale.

La doppietta di Maiorana ed i goal di Turnone e Cristodaro hanno steso i granata permettendo ai viola di raggiungere la semifinale scudetto (dove affronteranno il Bologna) inserendosi dunque fra le prime quattro compagini d’Italia. A riportalo è il sito ufficiale del club viola.