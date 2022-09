U16, cinque baby Fiorentina convocati in Nazionale

Crescono le pianticelle viola del settore giovanile. Insieme all’ottima partenza della Primavera di Aquilani, prima in classifica, anche le altre squadre minorili hanno un futuro roseo. In questo caso si tratta dei giovanissimi Under 16 che sono stati chiamati ad indossare la maglia azzurra per le prossime amichevoli.

Come si può leggere sul sito della Fiorentina, infatti, in occasione del raduno della Nazionale U16 in programma a Verbania (VB) e della doppia amichevole ad Ascona con la Svizzera si comunica che il Tecnico Federale Daniele Zoratto ha convocato i seguenti calciatori della Fiorentina:

Tommaso Vannucchi, Edoardo Sturli, Lorenzo Biagioni, Stefano Maiorana e Diego Pisani.

Complimenti a questi giovanissimi viola che prenderanno parte al raduno della Nazionale.