Udinese da favola, Sottil è l’allenatore del mese di settembre

Dopo tantissima gavetta tra Serie B e Serie C, è arrivato alla sua prima grande soddisfazione: Andrea Sottil è il miglior coach per il mese di settembre per la Lega Serie A. Un premio più che meritato per un avvio di stagione che è stato spettacolare. In questo settembre sono arrivate solo vittorie ed anche di un certo peso, se pensiamo anche a quella arrivata contro la Fiorentina.