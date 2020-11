Udinese-Fiorentina: segui la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com

Dopo la partenza disastrosa della nuova Fiorentina di Prandelli in casa contro il Benevento, la squadra viola è chiamata tre giorni dopo a un riscatto quasi obbligatorio in Coppa Italia. Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Friuli di Udine il fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina, partita valevole per il quarto turno della coppa nazionale. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 ma, per chi non potrà vederla, Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

