Udinese-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com!

Dopo la fondamentale vittoria in campionato contro lo Spezia la Fiorentina si appresta quest’oggi ad affrontare in trasferta l’Udinese con la quale condivide gli stessi punti in classifica, ovvero 25. Si tratta di una gara importante per i viola per staccarsi ancora di più dalle zone calde della classifica e per prepararsi al tour de force con tre partite in sette giorni. Prandelli, senza Bonaventura e Kouame assenti per infortunio, può contare sul fondamentale recupero di Ribery per l’attacco. Nell’Udinese il tecnico Gotti deve fare a meno di pedine fondamentali come Pereyra e Deulofeu. Appuntamento alle ore 15:00, dirigerà la gara il sig. Volpi di Arezzo. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti al termine della gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.