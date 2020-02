Udinese-Fiorentina trasmessa in chiaro in televisione? L’ipotesi c’è!

Udinese-Fiorentina trasmessa in chiaro in televisione? La possibilità di vederla gratis c’è. La Rai e Mediaset hanno scritto alla Lega Serie A manifestando la loro disponibilità a mandare in onda le partite del prossimo turno di campionato che si disputeranno a porte chiuse, compresa quella in programma sabato alle ore 18 alla Dacia Arena. Perché questa possibilità diventi certezza servirà però adesso un decreto d’urgenza da parte del governo. Decreto che ancora non è detto che ci sarà (l’ipotesi è allo studio).