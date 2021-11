Udinese-Genoa: squadre sulla difensiva, termina in pareggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il match di mezzogiorno nella domenica di Serie A; match che ha visto fronteggiarsi due squadre non in un momento di particolare brillantezza, Udinese e Genoa (quest’ultima in cerca di risalire la china dopo il recente arrivo sulla panchina di ct Shevchenko): finisce zero a zero alla Dacia Arena, con squadre più sulla difensiva che sull’offensiva.

Ecco come si delinea la classifica di Serie A, in attesa delle altre gare che iniziano alle 15:

Napoli, Milan 32; Inter 31; Atalanta 28; Roma 22; Lazio, Fiorentina, Juventus 21; Verona, Empoli 19; Bologna 18; Torino 17; Sassuolo, Udinese, Sampdoria, Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari, Salernitana 8.