UFFICIALE: Amrabat è un nuovo giocatore della Fiorentina

Finalmente ci siamo: Sofyan Amrabat è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Risolti i problemi col Bruges, il Verona ha dato il via libera al trasferimento in viola. In questi minuti il contratto è stato depositato in lega. Amrabat arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia viola a partire dalla prossima stagione.