UFFICIALE: Arriva la risoluzione anticipata del prestito di Cutrone

Adesso è ufficiale: l’avventura alla Fiorentina di Patrick Cutrone finisce qui.

“La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone“. Questo l’annuncio in proposito fatto dal club gigliato.

Una risoluzione che non ha colto di sorpresa nessuno anche perché se ne parlava ormai da tempo e il ragazzo non era più rientrato nemmeno nella lista dei convocati per gli ultimi incontri della squadra.