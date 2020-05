UFFICIALE: dal 18 maggio via agli allenamenti di gruppo. E c’è la data per ricominciare il campionato

Novità importanti per la ripresa del calcio in Italia. In un’informativa presentata alla Camera dei Deputati, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato il via libera ufficiale alla ripresa degli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio. Inoltre, nel corso dell’Assemblea di Lega di questo pomeriggio, è stata definita una data per ricominciare la Serie A. Si tratta del 13 giugno, opzione appoggiata da tutti i club di Serie A. Dunque manca solo l’approvazione del Governo e poi, forse stavolta per davvero, il calcio potrà ricominciare.