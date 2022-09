Sembrava poter essere soluzione ghiotta per tutti quei club di Serie A in procinto di o in prospettiva di cambio allenatore e invece Roberto De Zerbi è stato scelto dal Brighton e ufficializzato oggi pomeriggio dal club rimasto orfano di Potter. L’ex Sassuolo era stato in passato accostato anche alla Fiorentina e dopo aver interrotto l’avventura allo Shakhtar ripartirà dalla Premier League.