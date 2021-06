Con un comunicato sul proprio sito è stato il Fortuna Hjorring ad annunciare il ritorno nel club danese di Janelle Cordia, ormai ex difensore della Fiorentina Femminile. La giocatrice statunitense dopo due stagioni a Firenze fa ritorno in Danimarca, alla squadra dalla quale era arrivata in viola. Dopo l’addio di Cincotta dunque, la prima a salutare tra le giocatrici è Cordia.