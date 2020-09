UFFICIALE: E’ già finita l’avventura di Agudelo alla Fiorentina. Il giocatore finisce allo Spezia

Un passaggio breve, senza lasciare traccia. Finisce qui l’avventura di Kevin Agudelo con la maglia della Fiorentina. Come comunicato dalla società viola sui propri canali social, il giocatore è tornato al Genoa, squadra da cui era arrivato in prestito durante lo scorso mercato di gennaio. I rossoblu, a loro volta, lo hanno girato allo Spezia, squadra neopromossa con cui Agudelo giocherà nel campionato che sta per iniziare.

