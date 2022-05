UFFICIALE: Ecco quando si giocherà Fiorentina-Juventus

La Lega Serie A ha comunicato la data e l’orario per l’ultima giornata di campionato. Fiorentina-Juventus, che andrà in scena al Franchi, è in programma sabato 21 maggio alle ore 20:45.

Il match sarà trasmesso sia su DAZN che Sky Sport e sarà in contemporanea con Atalanta-Empoli e Lazio-Hellas Verona, con bergamaschi e biancocelesti (per il momento) ancora in corsa per una qualificazione alle coppe europee.