UFFICIALE: Ferrarini lascia ancora la Fiorentina, ma sempre con la stessa formula

Gabriele Ferrarini, dopo un’estate piena di accostamenti, ha finalmente trovato la sua nuova casa. Il terzino della Fiorentina passa, a titolo temporaneo, al Monza di Berlusconi, che si assicura così il difensore classe 2000. Niente Reggina alla fine, per la volontà della Fiorentina di non metterlo in competizione con Pierozzi, già in amaranto su quella fascia.

La neopromossa lombarda quindi si è assicurata il terzino destro, questo il comunicato dei brianzoli:

“Gabriele Ferrarini è un nuovo giocatore del Monza.

Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contropzione.

Nato a La Spezia il 9 aprile 2000, esordisce tra i professionisti con la Pistoiese in Serie C nella stagione 2019-20. Nell’estate 2020 si trasferisce al Venezia dove debutta in Serie B e centra subito da protagonista la promozione in Serie A attraverso i playoff. Rientrato alla Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, viene girato in prestito al Perugia, con cui colleziona 32 presenze nel brillante campionato di Serie B degli umbri, che arrivano fino al turno preliminare dei playoff.

Vanta 3 presenze con la Nazionale Under 21″.