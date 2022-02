UFFICIALE: FIFA e UEFA usano la mano pesante. Russia esclusa dai Mondiali del 2022 e club fuori dalle coppe europee

Anche il mondo del calcio risponde alla Russia. La rappresentante russa non parteciperà ai Mondiali di Qatar 2022; lo ha reso ufficiale la FIFA con un comunicato, steso insieme alla UEFA. La decisione è stata inequivocabile, presa per manifestare solidarietà a tutte le persone colpite nel conflitto in Ucraina, nella speranza che la situazione migliori in modo significativo.

L’organo massimo del calcio europeo, inoltre, ha sospeso i club dalle proprie competizioni. Lo Spartak Mosca ha dunque terminato il suo percorso in Europa League, ma non solo. Sempre la UEFA ha interrotto immediatamente la partnership commerciale con il colosso russo Gazprom, il quale non figurerà più in alcuna competizione europea, che sia di nazionali o di squadre di club.