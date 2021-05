UFFICIALE: Fiorentina ancora in ritiro a Moena, ecco le date. Barone: “L’emergenza sanitaria non ci consente di programmare attività che vedono il coinvolgimento dei tifosi”

La Fiorentina ha ufficializzato il fatto che la squadra andrà in ritiro quest’estate a Moena, dal 17 al 31 luglio. Ritorno sulle Dolomiti dunque dopo il blocco a causa del Covid dello scorso anno.

“E’ un rapporto lunghissimo quello che lega la Fiorentina a Moena. Siamo molto felici di tornare in Val di Fassa – le parole del Direttore Generale viola Giuseppe Barone – Purtroppo ad oggi, l’attuale emergenza sanitaria non ci consente di programmare gli eventi e le attività che vedono il coinvolgimento dei tifosi a seguito della squadra e che hanno contraddistinto questi anni a Moena; decisioni in tal senso saranno prese successivamente in base alle disposizioni delle Istituzioni e Autorità competenti in materia di contenimento dell’epidemia attuate nei prossimi mesi”.