UFFICIALE: Il figlio di Barone trova squadra in Serie B (da Lotito)

La Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante, classe 1998, Giuseppe Barone. Il figlio del direttore generale della Fiorentina, Joe, ha firmato con il club di proprietà di Lotito, un contratto annuale con opzione per altre due stagioni.

Barone era Svincolato dopo l’esperienza al Perugia che praticamente non è mai iniziata perché c’è stato il grave infortunio ad un ginocchio che lo ha costretto ad operarsi e restare fuori per diversi mesi per la riabilitazione. Prima di essere messo sotto contratto ha passato un periodo di prova con la formazione granata.