Si è chiusa ufficialmente l’ennesima avventura di Davide Ballardini da tecnico del Genoa: dopo l’arrivo provvidenziale a stagione in corso l’anno passato, il club che sta per passare di mano da Preziosi al Fondo 777 ha deciso di sostituirlo. Di pochi minuti fa l’annuncio del club rossoblu, con il sostituto che dovrebbe essere addirittura Andryi Shevchenko, ex ct dell’Ucraina e ovviamente con una grande carriera da calciatore alle spalle.