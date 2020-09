Sabato scorso era in panchina nella partita giocata dalla Fiorentina contro il Torino, adesso però per Julian Illanes è arrivato il momento di cambiare squadra. Il Chievo Verona ha annunciato ufficialmente di averlo preso in prestito dai viola. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei gigliati. Illanes è un difensore centrale classe ’97.

