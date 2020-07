UFFICIALE: Juric rinnova con l’Hellas Verona fino a giugno 2023

E’ arrivata anche l’ufficialità: Ivan Juric rinnova con l’Hellas Verona. Addirittura fino al 30 giugno 2023, quindi un anno in più rispetto a quanto anticipato da Sky Sport. A comunicarlo lo stesso club gialloblu sui propri canali ufficiali. Un’ulteriore dimostrazione ci come il tecnico sia fortemente legato alla piazza, e voglia continuare a cavalcare l’onda dell’ottima stagione svolta quest’anno. La Fiorentina dovrà dunque andare su altri profili, anche se pian piano le opzioni si stanno riducendo. E’ probabile che Commisso non tardi troppo ad annunciare il nuovo allenatore, visto anche il poco tempo per preparare il prossimo campionato causa coronavirus.

0 0 vote Article Rating