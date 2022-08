UFFICIALE: Koffi lascia la Fiorentina e si trasferisce in Spagna

Il futuro di Christian Koffi sarà in Spagna. Dopo aver risolto il contratto con la Fiorentina, senza aver mai esordito in prima squadra, l’esterno classe 2000 ha firmato con il CF Intercity, società di terza serie spagnola. Koffi era arrivato a Firenze nell’estate del 2018 dal Monaco per una cifra pari a 220mila euro.

