UFFICIALE: La Fiorentina Femminile ha trovato il nuovo portiere

Tramite un comunicato ufficiale, la Fiorentina Femminile ha annunciato un altro acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Rachele Baldi, in arrivo dal Napoli dove ha giocato in prestito nella passata stagione.

Ecco la nota della società viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Rachele Baldi. Nata a Prato nel 1994, Rachele è un portiere e arriva dal Napoli. In carriera ha difeso i pali di Siena, Castelfranco, Empoli, Florentia e Roma. In prestito al Napoli nella scorsa stagione, la calciatrice ha scelto la Fiorentina per proseguire la sua carriera e giocherà con la maglia viola fino al 30 Giugno 2024″.