UFFICIALE: La Fiorentina piazza anche un colpo in prospettiva

Dopo gli acquisti di Kokorin e Malcuit, la Fiorentina piazza un “giovanissimo” colpo anche in prospettiva per gli anni futuri. Attraverso i canali ufficiali, il club viola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e ulteriore possibilità di estendere il prestito per un un’ulteriore stagione sportiva, il portiere Ivan Georgiev Andonov (Classe 2003) dal Levski Sofia. L’estremo difensore verrà aggregato alla Primavera di Aquilani

0 0 vote Article Rating