UFFICIALE: La Fiorentina Women’s parteciperà alla Women’s Champions League 2020/21

La notizia era nell’aria da qualche tempo, ora è arrivata anche la conferma ufficiale da parte della FIGC: la Fiorentina Women’s è qualificata per la prossima edizione della Women’s Champions League. Confermato il secondo posto per la squadra viola, dietro alla Juventus campione d’Italia e altra qualificata per la competizione internazionale. Questo il comunicato della FIGC:

“ll Consiglio Federale, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia della Serie A femminile alla Juventus in virtù della posizione in classifica maturata al momento della sospensione definitiva del campionato. Mentre accedono alle competizioni internazionali sempre la Juventus Advertisement Fiorentina e retrocedono le società Tavagnacco e Orobica. Sono invece promosse in Serie A Napoli e San Marino e retrocedono in Serie C Novese e Perugia“.

Il comunicato poi continua con un’altra importante novità: “Introducendo il tema dello sviluppo del calcio femminile italiano, il presidente Gravina ha proposto, e il Consiglio ha condiviso all’unanimità, l’avviamento di un progetto graduale teso al riconoscimento del professionismo, a partire dalla stagione 2022/2023“.