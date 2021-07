UFFICIALE: La Juventus U23 si aggiudica Alessandro Sersanti

La scorsa stagione l’aveva giocata in prestito al Grosseto in Serie C, ma le prestazioni non hanno convinto la Fiorentina a metterlo sotto contratto per continuare con la squadra gigliata. Alessandro Sersanti è adesso un nuovo giocatore della Juventus e a comunicarlo è stata la stessa società bianconera con un tweet. Il centrocampista classe 2002 ha firmato un contratto fino al 2023.

UFFICIALE | Alessandro Sersanti è un nuovo giocatore dell’#Under23 ⚪️⚫️ Centrocampista, classe 2002, firma un contratto fino al 2023 ✍️ Benvenuto 🙌🏻 pic.twitter.com/HX7mHrAiPu — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 30, 2021